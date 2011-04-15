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14/06/2018
18:03

Ростуризм полностью выполнил обязательства по строительству гостиниц к FIFA 2018

Федеральное агентство по туризму как ответственный исполнитель Подпрограммы II "Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения" Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года N 518, полностью выполнило обязательства по строительству за счёт внебюджетных средств и вводу в эксплуатацию гостиниц в городах-организаторах мирового футбольного первенства. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

В шести субъектах Российской Федерации - Волгоградской, Ростовской, Самарской, Нижегородской и Калининградской областях и Республике Мордовия - построены и введены в эксплуатацию 20 отелей, предназначенных для размещения представителей и гостей FIFA, спонсоров чемпионата, журналистов и членов команд.

В Волгоградской области для приёма участников чемпионата открыты три новых отеля категории "четыре звезды", в Калининградской и Ростовской областях, а также в Республике Мордовия - по одной "пятизвёздочной" и по три "четырёхзвездочных" гостиницы. Гостиничный фонд Нижегородской области пополнился одним "пятизвёздочным", одним "четырёхзвездочным" и двумя "трёхзвездочными" отелями. В Самарской области в рамках Подпрограммы II "Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения" построен и введен в эксплуатацию гостиничный комплекс категории "пять звёзд". Что примечательно, построенные к ЧМ-2018 в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске "пятизвёздочные" отели стали первыми гостиницами такой категории в этих городах.

Гостиницы функционируют под управлением крупных международных сетей. Общий объём номерного фонда составил 2556 номеров.


"AK&M" от 14.06.2018
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