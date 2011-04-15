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15/06/2018
09:35

Повтор! Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста в России

Правительство Российской Федерации одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.

Согласно решению, принятому в четверг на заседании правительства, пенсионный возраст для женщин к 2034 году составит 63 года, а пенсионный возраст для мужчин - 65 лет к 2028 году.

Таким образом, решением правительства предусматривается длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнётся с 2019 года.

"Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдёт постепенно. Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году - соответственно в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году - соответственно в возрасте 62 и 57 лет. А у молодого поколения впереди ещё достаточно времени для адаптации к новым границам", - сказал Д.Медведев.


"AK&M" от 14.06.2018
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