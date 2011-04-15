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15/06/2018
12:21

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Воронеж"

ЦБ РФ сегодня, 15 июня, отозвал лицензию у кредитной организации АО "Банк Воронеж" (Воронеж). По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте ЦБ.

АО "Банк Воронеж" являлось расчётным центром нескольких платёжных систем, но не относилось к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

В результате проведения АО "Банк Воронеж" "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне текущего года АО "Банк Воронеж" осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

В Банк "Воронеж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО "Банк Воронеж" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.


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