ЦБ РФ опубликовал проект изменения тарифов ОСАГО

Банк России опубликовал на своём сайте проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии.



Данный документ является первым шагом по реализации ранее анонсированных Банком России мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО и предусматривающих изменение подходов к тарификации ОСАГО с перспективой перехода к индивидуальным тарифам, повышение прозрачности деятельности страховых агентов и разработку системы контроля за соблюдением страховщиками ограничений тарифов.



Указание предусматривает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Планируется перейти на годовой порядок его расчета (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО). Это приведет к большей простоте и прозрачности в применении данного коэффициента, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении, позволит исключить случаи задвоения КБМ.



В числе плюсов нового подхода – закрепление страховой истории за каждым водителем (в настоящий момент в ряде случаев человек может иметь один КБМ как водитель и еще один – как владелец транспортного средства), исключение случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении (в том числе при управлении автомобилем на условиях, не предусматривающих ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством).



Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.



В момент вступления в силу данных изменений (1 января 2019 года) для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений.



Проект предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10.9%), а также легковых автомобилей юридических лиц (на 5.7%). Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%.



Данные изменения позволят страховщикам более индивидуально подойти к определению страхового тарифа на каждой территории преимущественного использования транспортного средства, устанавливая более дифференцированные страховые тарифы в зависимости от аварийности водителей того или иного региона.



Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Будет введена более детальная градация КВС: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырех). При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных – повышены (в пределах 4,5%). Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя.



"AK&M" от 15.06.2018