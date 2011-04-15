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15/06/2018
12:07

Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, как и ожидалось. В частности, целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Напомним, что японский ЦБ ввёл отрицательную процентную ставку на уровне минус 0.1% в январе 2016 года.

Регулятор также сохранил ежегодный объём выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов на уровне около 6 трлн иен.

"AK&M" от 15.06.2018
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