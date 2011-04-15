Выплаты вкладчикам банка "Воронеж" начнутся не позднее 29 июня, сообщает АСВ.



Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 июня 2018 года.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.



Страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.



ЦБ РФ сегодня, 15 июня, отозвал лицензию у кредитной организации АО "Банк Воронеж" (Воронеж). По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 15.06.2018