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15/06/2018
12:09

Выплаты вкладчикам банка "Воронеж" начнутся не позднее 29 июня

Выплаты вкладчикам банка "Воронеж" начнутся не позднее 29 июня, сообщает АСВ.

Для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 июня 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.

ЦБ РФ сегодня, 15 июня, отозвал лицензию у кредитной организации АО "Банк Воронеж" (Воронеж). По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 15.06.2018
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