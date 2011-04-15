Россияне стали чаще пользоваться платёжными картами

В течение I квартала текущего года количество активных платёжных карт в России, с использованием которых совершались операции, составило почти 165 млн единиц, что на 18% выше аналогичного показателя предыдущего года. Годом ранее прирост был на уровне 7.5%, свидетельствует статистика Банка России, сообщается на сайте ЦБ РФ.



Совершённые в январе-марте 2018 года транзакции по картам демонстрировали уверенную положительную динамику, увеличившись на 37.5% по количеству и на 30% по объёму по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, за отчётный период картами воспользовались 7 млрд раз на общую сумму более 16 трлн руб. При пересчёте на одного жителя России это составило 48 операций на 113 тыс. руб.



Львиная доля всех операций по картам (почти 90%) пришлась на безналичные транзакции. Для этих целей карты использовались в восемь раз чаще, чем для снятия наличных денег. Стоимостный объём таких операций составил более 60% от общего объёма операций с картами.







"AK&M" от 15.06.2018