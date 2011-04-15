Общий объём страховых взносов, собранных страховщиками РФ, составил за I квартал 377.4 млрд руб.

Общий объём страховых взносов, собранных страховщиками, составил за I квартал 2018 года 377.4 млрд руб., что на 19.3% превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года, следует из опубликованной на сайте Банка России статистики.



Темп прироста премий был значительно выше, чем годом ранее (5.3%). Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни (52.4% совокупного прироста). Однако позитивной динамики в отчётном периоде добавили также сегменты страхования прочего имущества юридических лиц (14%), страхования от несчастных случаев и болезней (11.6%) и добровольного медицинского страхования (6.5%).



Премии по страхованию жизни увеличились на 53.6%, до 91.9 млрд руб. На этот вид страхования пришлось почти четверть страховых взносов. Среди лидеров этого сегмента - страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Взносы по нему выросли на 67%, до 66.5 млрд руб. Страхование жизни заемщика продемонстрировало прирост взносов на 33.3%, до 10.2 млрд руб.; пенсионное страхование жизни увеличилось лишь на 4.4%, до 0.3 млрд руб.



В автостраховании продолжилось сокращение взносов. По ОСАГО премии уменьшились на 4.6%, до 46 млрд руб., снизилось также и количество заключенных договоров (на 1.3%). В результате средняя стоимость страхового полиса составила 5.8 тыс. рублей (годом ранее - 6 тыс. рублей).



Совокупные выплаты по договорам страхования по итогам I квартала сократились на 11,7%, составив 109.1 млрд руб. В страховании жизни страховые выплаты возросли на 54.3% (7.34 млрд руб.), что ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов.





"AK&M" от 15.06.2018