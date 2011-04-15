Банк России пересмотрел прогноз инфляции на 2018 и 2019 годы

Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учётом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году.



Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3.5–4% в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4–4.5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.



Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков. Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.



Инфляционные ожидания населения и предприятий несколько возросли, что прежде всего связано с повышением цен на бензин. Произошедшее в апреле ослабление рубля оказывает умеренное влияние на динамику инфляции и инфляционных ожиданий. В ближайшие месяцы продолжится подстройка цен к сформировавшемуся уровню валютного курса и цен на нефтепродукты.



По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году.



Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3.5–4% в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4–4.5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.



"AK&M" от 15.06.2018