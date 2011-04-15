Orion Biotechnology Canada приобрела специализированную компанию K2Biomedical

Компания Orion Biotechnology Canada Ltd., занимающаяся разработкой инновационных лекарственных препаратов, объявила о приобретении компании K2Biomedical, занимающейся проведением специализированных научных исследований в сфере фармацевтики. Об этом сообщает GlobeNewswire.



Компания K2Biomedical (основана в 2015 году) первоначально специализировалась на разработке решений для предотвращения инфекций, передающиеся половым путём, в том числе ВИЧ.



Приобретение расширит возможности Orion Biotechnology по разработке препаратов в Европе. В результате приобретения название K2Biomedical будет изменено на Orion Biotechnology Poland SP. Z O.O., при этом место регистрации и характер деятельности компании не изменятся.



По словам руководителя Orion Biotechnology Canada Марка Гроупера, сделка стала важной вехой для компании и её акционеров. "Критически важные компетенции специалистов K2Biomedical помогут нам ускорить разработку новых технологий", - отметил он.



Частная фармацевтическая Компания Orion Biotechnology Canada Ltd занимается разработкой нескольких инновационных лекарственных препаратов для успешной терапии серьёзных и угрожающих жизни заболеваний.





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