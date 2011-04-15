Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/06/2018
17:22

Orion Biotechnology Canada приобрела специализированную компанию K2Biomedical

Компания Orion Biotechnology Canada Ltd., занимающаяся разработкой инновационных лекарственных препаратов, объявила о приобретении компании K2Biomedical, занимающейся проведением специализированных научных исследований в сфере фармацевтики. Об этом сообщает GlobeNewswire.

Компания K2Biomedical (основана в 2015 году) первоначально специализировалась на разработке решений для предотвращения инфекций, передающиеся половым путём, в том числе ВИЧ.

Приобретение расширит возможности Orion Biotechnology по разработке препаратов в Европе. В результате приобретения название K2Biomedical будет изменено на Orion Biotechnology Poland SP. Z O.O., при этом место регистрации и характер деятельности компании не изменятся.

По словам руководителя Orion Biotechnology Canada Марка Гроупера, сделка стала важной вехой для компании и её акционеров. "Критически важные компетенции специалистов K2Biomedical помогут нам ускорить разработку новых технологий", - отметил он.

Частная фармацевтическая Компания Orion Biotechnology Canada Ltd занимается разработкой нескольких инновационных лекарственных препаратов для успешной терапии серьёзных и угрожающих жизни заболеваний.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100