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15/06/2018
17:41

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция в РФ с 9 по 15 июня 2018 года была нулевой, с начала года составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедший период цены на куры, сахар-песок и пшено выросли на 1.1-1.2%, баранину, сыры, рис и маргарин – на 0.2-0.4%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1.1%, рыба мороженая, молоко, крупа гречневая, вермишель и конфеты шоколадные – на 0.2-0.3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.3%, при этом капуста белокочанная подорожала на 8.8%, морковь – на 5.1%, картофель, лук и яблоки – на 1.3-3.5%. В то же время помидоры и огурцы стали дешевле на 6.3% и 6% соответственно.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0.1%.


"AK&M" от 15.06.2018
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