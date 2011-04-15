О.Атюкова приняла участие в работе VII Среднерусского экономического форума

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Ольга Атюкова приняла участие в работе VII Среднерусского экономического форума.



По традиции форум начался с открытия межрегиональной выставки "Наука и инновации", красную ленточку перерезали губернатор Курской области Александр Михайлов, заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Ольга Атюкова и вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.



На выставке были презентованы достижения и инвестиционные проекты более 30 ведущих российских малых и средних предприятий. Свою продукцию также представили молодые предприниматели и ведущие вузы ЦФО. Уже в ходе пленарного заседания первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев обратил внимание на представленный в экспозиции Курского государственного университета инкубатор, который потребляет в пять раз меньше электроэнергии, чем обычные. Он подчеркнул, что важно работать над усилением связки между наукой и промышленным сектором, для того, чтобы подобные разработки можно было оперативно внедрять в производство.



Заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Ольга Атюкова также приняла участие в Пленарной дискуссии форума и рассказала об успехах регионов в улучшении качества жизни людей. Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни в округе по сравнению с 2012 годом увеличилась на два года, до 73 лет. Суммарный коэффициент рождаемости вырос до 1,6. Существенно снижена смертность от неинфекционных заболеваний - как среди взрослых, так и среди детей. Более половины регионов ЦФО уже достигли целевых показателей по снижению смертности, намеченных в 2012 году.



За 2012-2017 годы округу также удалось заметно нарастить количество предоставленных ипотечных и жилищных кредитов. Успешно реализуется и программа расселения ветхого и аварийного жилья. "Эта программа была практически выполнена во всех наших регионах, 107 тыс. человек было расселено", - сообщила Ольга Атюкова.



Далее свою работу Ольга Атюкова продолжила в рамках заседания рабочей группы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО на тему: "Национальные цели и стратегические задачи развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа".



"AK&M" от 15.06.2018