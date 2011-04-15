Дайджест газеты "Ведомости" от 18 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 июня 2018 года.





ТАМОЖНЯ СЧИТАЕТ КОПЕЙКИ



С 2020 года может быть введена пошлина за любую интернет-покупку за рубежом. Чиновники обещают, что снизят размер пошлины.



Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказали "Ведомостям" источники. Бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.



Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц - максимум 1000 евро, а вес - 31 кг. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 г. до 500 евро, а с 2020 г. - до 200 евро.



Однако 95% интернет-посылок - в пределах 30 евро.

Все товары из интернет-магазинов для личного пользования, объясняет предложение ФТС представитель службы, должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж должен быть снижен с 30 до 20% и введена комбинированная ставка, например не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.





КРЕМЛЬ ЖДЕТ РЕАКЦИИ



Кремль изучает реакцию россиян на повышение пенсионного возраста. Возможны разные способы минимизации недовольства.



Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к Кремлю. Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой источник, близкий к администрации президента. Обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, сказал один них, но какие именно, не уточнил.



По словам другого собеседника "Ведомостей", в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.





АВАРИЯ В ПРОДАЖЕ ОСАГО



Продажи полисов ОСАГО снова сокращаются.

Автомобилисты все меньше хотят страховаться по ОСАГО, следует из опубликованной 15 июня статистики ЦБ за I квартал. Число проданных полисов сократилось по сравнению с январем - мартом 2017 г. на 1,3%, или на 101 542 полиса, до 7,9 млн. Премии по ОСАГО упали еще сильнее - на 4,6% до 46 млрд руб., сообщает ЦБ. При этом продажи новых автомобилей, каждый из которых должен, чтобы ездить, иметь такой полис, значительно растут.



Продажи ОСАГО падают из-за накопившихся проблем в этом сегменте страхового рынка: страховщики стараются минимизировать продажи полисов в убыточных регионах, объясняет замдиректора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. Страховщики с его мнением не согласны. Снижение продаж связано с ростом числа автомобилистов, которые ездят без полисов ОСАГО, считают они.





"РОСНЕФТЕГАЗ" ПЛАТИТ ДВАЖДЫ



"Роснефтегаз" будет платить государству дивиденды дважды в год

За 2017 г. госкомпания заплатит 33 млрд руб. - это вдвое меньше, чем она получила на свои доли в "Роснефти", "Газпроме" и "Интер РАО".



Правительству удалось не только договориться с одной из самых закрытых российских госкомпаний о направлении на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, но и увеличить частоту выплат. Об этом "Ведомостям" рассказали три федеральных чиновника. По их словам, "Роснефтегаз" переходит на постоянную выплату промежуточных дивидендов по итогам полугодий.



Все трое назвали "Ведомостям" и примерную сумму дивидендов по итогам прошлого года - 33 млрд руб.





ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРЕН БУНТ НА КОЛЕНЯХ



Люди, встающие на колени, ведут себя ужасно. Но рациональнее тех, кто выходит на митинги.



Есть уже несколько случаев, когда люди встают на колени перед Владимиром Путиным, чтобы президент помог решить какую-то их проблему. Затем они делают видеозапись своего обращения и выкладывают в сеть. Даже во время прямой линии 7 июня промелькнул на экране один коленопреклоненный россиянин.



Комментарии к этому в социальных сетях однотипны и всегда однозначны: рабский народ... покорный... не размышляющий... и абсолютно безнадежный для развития.



Спору нет, стояние на коленях перед барином, царем или президентом - сцена трагическая и отвратительная одновременно. Но в отношении интерпретации этой сцены хотелось бы поспорить. Как ни парадоксально, подобное поведение представляет собой вполне рациональный выбор.





"МЫ ВТЯНУТЫ В ТОРГОВУЮ ВОЙНУ, КОТОРУЮ Я НЕ ПОНИМАЮ"



Американские СМИ задались вопросом, не будут ли нового президента США звать Говардом Шульцем. Совладелец Starbucks давно тяготеет к политике, а сейчас объявил об уходе с поста председателя совета директоров.



Говард Шульц - человек, благодаря которому Starbucks стала всемирно известной. Слухи о том, что он метит в президенты, идут уже не первый год. Шульц и прежде часто вмешивался в политические и социальные дискуссии, а после победы Дональда Трампа стал еще активнее.



"Он всегда интересовался политикой и окружал себя [людьми, которые тоже ею интересуются], - говорила бывшая сотрудница Starbucks, близко знавшая Шульца по работе. - Но делал все без лишнего шума". Связи Шульца в политической среде гораздо глубже, чем многим представляется, заверяли два других бывших работника. Он знаком с семьями Буш и Картер, дружит с Клинтонами. Во время последней президентской кампании писал Хиллари Клинтон электронные письма на тему "как эмоционально достучаться до американцев".





КИПР - НЕ ПУСТОЕ МЕСТО



ЦБ Кипра официально объявил войну компаниям-пустышкам. Но чем она закончится - во многом зависит от банков.



На прошлой неделе ЦБ Кипра разослал коммерческим банкам письмо с предупреждением о том, с какими компаниями им стоит прекратить работать. "Ведомости" ознакомились с документом.



Ранее представитель ЦБ Кипра опровергал "Ведомостям" информацию о кампании против офшорных структур. В пятницу он не ответил на запрос.



Кипр - одна из наиболее популярных транзитных юрисдикций, через которую российский бизнес переводит деньги в офшоры. В 2017 г. 40% прямых инвестиций из России формально досталось Кипру, следует из данных российского ЦБ. На начало этого года они составили почти $190 млрд. 90% денег на острове российские, говорит партнер крупной консалтинговой компании, новые правила не могут не коснуться российского бизнеса.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.06.2018