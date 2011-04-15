Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 июня 2018 года



КУМУЛЯТИВНОЕ КУМОВСТВО

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОЦЕНИЛ ДОЛЮ АФФИЛИРОВАННОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ





Более 20% украинской экономики контролируется 2% компаний, имеющих тесные связи с политическим истеблишментом, говорится в рабочем докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном феномену "кумовского капитализма". "Прикормленные" компании, сосредоточенные в капиталоемких отраслях, пользуются несправедливыми преференциями при взаимодействии с государством и ограничивают рыночную конкуренцию, хотя такие действия не попадают под формальное определение коррупции. При этом по производительности, прибыльности и динамике роста они значительно уступают рядовым участникам рынка - доступ к административной ренте не создает предпосылок для повышения конкурентоспособности.





СТОЛИЧНОМУ МУСОРУ ОТМЕРИЛИ СЕМЬ ЛЕТ

МИНПРИРОДЫ ПОПРОСИЛИ ИСПРАВИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТХОДАХ



Как стало известно "Ъ", в Минприроды поступили предложения изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в Москве. Знакомый с ситуацией собеседник "Ъ" говорит, что поправки разработаны властями столицы. Речь идет о замене общественного обсуждения проектов создания таких объектов на решение специальной комиссии, а также сокращении размера санитарно-защитных зон для создания "погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров". Источники "Ъ" связывают предложения с идеей вывоза мусора из Москвы, обсуждаемой мэрией и компанией РЖД. Отраслевые эксперты признают, что ситуация с отходами в Москве "тяжелая", ее не решить в рамках действующего законодательства, однако сомневаются, что Минприроды возьмет на себя ответственность за такие поправки.





ИМЕНА ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

ХАКЕРЫ НАЦЕЛИЛИСЬ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Число инцидентов, связанных с кибератаками, в России выросло в первом квартале почти на треть. При этом увеличивается доля атак с целью получения информации, а не немедленного обогащения, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Данные перепродают на черном рынке или используют для дальнейших атак.





МИНФИН ЗАПУСКАЕТ СПЕЦОТСЧЕТ

ВЕДОМСТВО ДАСТ РЫНКУ ТРИ МЕСЯЦА НА ПЕРЕХОД К ГОСЗАКУПКАМ ПО-НОВОМУ



По данным "Ъ" из достоверных источников в Минфине и среди участников рынка, ведомство определилось с тем, как будет выглядеть старт реформы закупок. Банки, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета для участия в торгах, будут определены до 1 июля. Электронные торговые площадки, намеренные работать в новой схеме, в ведомстве проверят в начале июля. Далее около десятка будущих операторов до 1 октября должны будут заключить соглашения и настроить взаимодействие с банками, подтвердив Минфину технологическую готовность к новой схеме работы. После 1 октября обеспечение заявок для участия в госзакупках и закупках у МСП в обязательном порядке будет зачисляться на спецсчета, а до того сохранится старый порядок закупок - это позволит минимизировать влияние возможных сбоев на годовую статистику.





НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ НУЖНО БОЛЬШЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СМИ ОЖИДАЕТ РЕБРЕНДИНГ



Как стало известно "Ъ", Федеральная служба войск национальной гвардии провела оптимизацию структуры ведомственных СМИ. Вместо газеты "Ситуация", выходившей с 1990-х годов, ведомство будет выпускать восьмиполосное издание "Росгвардия сегодня". Ранее перезапуск своего главного печатного органа - газеты "Красная звезда" - выполнило Министерство обороны.





ВРИО ГУБЕРНАТОРОВ ПРЕДСТОИТ ВЫБОР

В РЯДЕ РЕГИОНОВ МОГУТ ПОМЕНЯТЬСЯ СЕНАТОРЫ



По итогам осенней выборной кампании в регионах обновится и состав верхней палаты парламента. По сведениям "Ъ", пост в Совете федерации (СФ) не сохранит представительница Приморского края Светлана Горячева ("Справедливая Россия"). Врио губернатора региона Андрей Тарасенко внесет кандидатуру "военного моряка", не связанного с местными влиятельными группами. Будут меняться сенаторы от Кемеровской области и Ненецкого автономного округа (НАО).





АВТОЛИЗИНГ БОИТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОРПОРАТИВНОГО ПАРКА

КОМПАНИИ ЖАЛУЮТСЯ НА НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ЗАКОНА "О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"





Крупные компании, работающие на рынке автолизинга, бьют тревогу по поводу нового закона "О безопасности дорожного движения", который готовился Минтрансом: они увидели в документе угрозу для отрасли. Закон предусматривает, в частности, что сотрудники фирм, использующие корпоративные автомобили в личных целях, должны проходить предрейсовый медосмотр и оставлять машины только на специальных стоянках. Так трактуют нормы компании, обратившиеся за разъяснениями в МВД. В Минтрансе и полицейском ведомстве утверждают, что новые требования распространяются лишь на профессиональных перевозчиков.





БАНКИРУ ВМЕНИЛИ ОСОБО КРУПНЫЕ ПРЕМИИ

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ НЕФТЕПРОМБАНКА ОБВИНЯЕТСЯ В РАСТРАТЕ



Как стало известно "Ъ", бывший президент Нефтепромбанка Александр Борисов, обвиняемый в хищении денежных средств из собственного кредитного учреждения, по данным следствия, выписывал премии не только управляющей делами банка, которая ему их возвращала, но и самому себе. При этом сотрудница за год с небольшим получила от босса более 22 млн руб., а сам господин Борисов за три с половиной года "поощрил" себя на 215,5 млн руб.





ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ СУДУ

ДЕЛО О КРУПНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ ВОЗВРАЩЕНО В ПРОКУРАТУРУ





Как стало известно "Ъ", Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело создателя инвестхолдинга Thor group Олега Батраченко, обвиняемого в ста эпизодах мошенничества с деньгами частных инвесторов из России и Казахстана. Господин Батраченко обещал им высокую доходность от вложений в недвижимость в РФ и США. По ходу процесса десятки людей, считающих себя обманутыми вкладчиками Thor, не раз порывались провести митинг прямо под дверью зала суда. Но и их представители были солидарны с защитой господина Батраченко в том, что большое количество ошибок и разночтений в материалах дела не позволяет вынести приговор. Бывшие вкладчики опасаются, что теперь дело и вовсе будет прекращено.





СЕВЕРНЫЙ ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

ВЕДОМСТВА ВЫЯСНЯЮТ, КАКИЕ СУДА МОЖНО ПУСКАТЬ В АРКТИКУ



Как стало известно "Ъ", 18 июня на совещании в Росморречфлоте ведомства и компании, работающие на Северном морском пути (СМП), попытаются решить проблему с допуском судов в Арктику. Сейчас в отрасли продолжается конфликт между ФГБУ "Администрация СМП" Минтранса и ФГУП "Атомфлот" "Росатома": обе структуры претендуют на роль единого оператора СМП. На фоне спора за управление Арктикой весной ФГБУ предъявило претензии за проводку "Атомфлотом" в средних ледовых условиях танкера недостаточного ледового класса. "Атомфлот" в ответ заявил, что такой подход "Администрации СМП" может сорвать реализацию сырьевых проектов в Арктике.





ALIEXPRESS ПОСТАВИТ НА ТОЧКИ

МАРКЕТПЛЕЙС ОТКРОЕТ ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА



Крупнейшая по аудитории в России торговая площадка AliExpress, входящая в китайскую Alibaba Group, в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) начнет доставлять заказы в пункты выдачи и постаматы. Это позволит российским покупателям быстрее получать посылки, рассчитывают в компании. Ставку на самовывоз заказов покупателями делают и другие крупные участники российского рынка e-commerce, включая "Яндекс.Маркет" и Ozon.ru.





ПИК ОСТАЛСЯ БЕЗ ПЕНСИОННЫХ ДЕНЕГ

ФОНДЫ ПОКИНУЛИ ДЕВЕЛОПЕРА С ПРИБЫЛЬЮ



Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ), владевшие почти четвертой частью девелоперской группы ПИК, вышли из состава ее акционеров. Причем продажа крупных пакетов акций произошла с прибылью для клиентов фондов. Эти вложения выгодно отличаются от аналогичных инвестиций НПФ крупных финансовых групп в бумаги других эмитентов, выход из которых сопровождался потерей средств и судебными разбирательствами.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.06.2018