Повтор! ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7.25% годовых

Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.25% годовых.



Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков. Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.



Годовая инфляция в целом соответствует ожиданиям Банка России. В апреле—мае годовой темп прироста потребительских цен сохранился на уровне марта, составив 2.4%.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 июля 2018 года.



"AK&M" от 18.06.2018