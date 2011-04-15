Мираторг вложил в агропромышленный сектор Курской области более 17.1 млрд руб.

Совокупный объём вложений АПХ "Мираторг" в агропромышленный сектор Курской области с 2011 года составил более 17.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Налоговые отчисления только в региональный и муниципальный бюджет за 2017 год составили порядка 203 млн руб.



В планах агрохолдинга продолжить развивать агропромышленную отрасль региона, инвестировав до конца 2023 года дополнительно порядка 117 млрд руб., что позволит вывести область в лидеры в РФ по производству свинины, создать порядка 10 тыс. новых рабочих мест и обеспечить около 7.5 млрд налоговых поступлений в бюджеты всех уровней после выхода производства на полную мощность.



Кроме того, Мираторг увеличил производство молока на молочном комплексе "Благодатенская" в Курской области до 2240 т в I квартале 2018 года, что на 42% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Поголовье на молочном комплексе в I квартале составило 1830 голов. Удои на одну фуражную корову возросли до 2.1 тыс. л за I квартал 2018 года с 1.6 тыс. л годом ранее. На ферме из животных голштинской породы сформировано племенное ядро для собственного саморемонта стада. За данный период на ферме было также получено 485 телят.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).







"AK&M" от 18.06.2018