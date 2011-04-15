Нефть и рубль продолжат падение

Нефтяной рынок наконец-то поддался прессу продаж и показал ощутимую просадку по итогам пятницы. Стоимость нефтяных фьючерсов на марки Brent и WTI за день снизилась на 3.46% и 2.73% соответственно, и сегодня с утра снижение рынка нефти продолжается. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Закрытие недельного интервала получилось мощной свечей падения, что подтверждает сохранение нисходящего тренда, длящегося с 22 мая.



Два важных уровня поддержки из модели складной метр пали, и на кону основной долгосрочный растущий с июня прошлого года, который проходит в районе $70.70-71 за баррель, если говорить о нефти марки Brent.



Поводом к снижению стала информация о том, что Россия и Саудовская Аравия согласовали решение увеличить добычу нефти и предложат странам-участницам сделки ОПЕК+ добавить на рынок 1.5 млн баррелей в сутки. И хотя известно, что Иран вместе с Венесуэлой и Ираком будут блокировать предложение об увеличении добычи, исход встречи остается под вопросом. Одно понятно наверняка, встреча не будет легкой, а интересы стран разнятся.



И дело даже не в том, что эти страны не хотят нарастить производство, в текущих условиях им это будет сделать непросто, в то время как у Саудовской Аравии и России есть свободные добывающие мощности.



Курс доллара на торгах пятницы преодолел отметку в 63 руб., и пусть данное сопротивление было взято не сразу, а лишь со второго захода, теперь шансы на дальнейший рост пары USDRUB значительно увеличились. Основной целью, по мнению аналитика, остается уровень 65 руб. и его перепись.



Банк России не стал менять размера ключевой ставки, сохранив её на уровне 7.25% годовых, предупредив о рисках двукратного ускорения инфляции (до 4-4.5%) из-за повышения НДС.



В рамках текущей недели помимо всего прочего будет и квартальная экспирация фьючерсов на российском рынке. Так что биржевикам есть, где разгуляться.





"AK&M" от 18.06.2018