Рубль может выйти из диапазона

В минувшую пятницу рубль резко развернулся после двух дней восстановления и обновил минимумы 9 мая, пустив доллар за предел ключевой отметки 63 руб. Евро тоже прилично прибавил в весе, вернувшись выше уровня 73 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



Одной из главных причин столь резкой просадки российской валюты послужили распродажи на рынке нефти, где Brent потеряла более 3% за день на опасениях увеличения добычи ОПЕК+ и неопределенности в отношении масштабов пересмотра условий сделки. Масла в огонь подлили данные из США, которые указали на очередной прирост числа буровых установок в стране до нового максимума марта 2015 года. Кроме того, рубль пострадал от бегства капитала из развивающегося сегмента в целом, которое становится все более очевидным в РФ, если судить по темпам угасания спроса на ОФЗ.



В этих условиях, а также на фоне возвращения спроса на доллар в контексте более жесткой монетарной политики ФРС, перспективы рубля выглядят не лучшим образом. Если инвесторы продолжат бежать с развивающихся рынков, а нефть продолжит падать под влиянием фиксации прибыли перед саммитом ОПЕК, в ближайшие дни не исключен выход российской валюты из диапазона после пробоя отметки 63.85 руб.







"AK&M" от 18.06.2018