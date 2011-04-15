Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/06/2018
11:32

Нефтяные цены замено просели на фоне возросшей неопределенности исхода заседания ОПЕК

Нефтяные цены замено просели на фоне возросшей неопределенности исхода заседания ОПЕК, говорится в обзоре Nordea.

Напомним, что накануне на рынок поступила информация о том, что Венесуэла, Ирак и Иран совместно будут блокировать предложение об увеличении добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия.

Ранее министр энергетики А.Новак сообщал о планах РФ и Саудовской Аравии предложить странам ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1.5 mbd. Фактически становится очевидным, что стороны соглашения ОПЕК+ к текущему моменту не пришли к единому мнению в отношении дальнейшей судьбы сделки.

В этой связи возрастают неопределенность и опасения в отношении только что достигнутого баланса на рынке, что в итоге приводит к давлению на стоимость контрактов. Дополнительно негативом для нефтяных цен выступают статистка о росте числа буровых в США (+1 ед. по итогам недели), тема торгового противостояния США и КНР, а также растущий доллар США.

Как следствие, аналитики не исключают развития дальнейшей негативной динамики на рынке. Основное событие недели - заседание ОПЕК (22-23 июня). Учитывая весьма непростую ситуацию на рынке, ориентирами по Brent могут выступить отметки $70-75/bbl.


"AK&M" от 18.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100