Нефтяные цены замено просели на фоне возросшей неопределенности исхода заседания ОПЕК, говорится в обзоре Nordea.



Напомним, что накануне на рынок поступила информация о том, что Венесуэла, Ирак и Иран совместно будут блокировать предложение об увеличении добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия.



Ранее министр энергетики А.Новак сообщал о планах РФ и Саудовской Аравии предложить странам ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1.5 mbd. Фактически становится очевидным, что стороны соглашения ОПЕК+ к текущему моменту не пришли к единому мнению в отношении дальнейшей судьбы сделки.



В этой связи возрастают неопределенность и опасения в отношении только что достигнутого баланса на рынке, что в итоге приводит к давлению на стоимость контрактов. Дополнительно негативом для нефтяных цен выступают статистка о росте числа буровых в США (+1 ед. по итогам недели), тема торгового противостояния США и КНР, а также растущий доллар США.



Как следствие, аналитики не исключают развития дальнейшей негативной динамики на рынке. Основное событие недели - заседание ОПЕК (22-23 июня). Учитывая весьма непростую ситуацию на рынке, ориентирами по Brent могут выступить отметки $70-75/bbl.





"AK&M" от 18.06.2018