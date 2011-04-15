Госпошлину за регистрацию юрлиц и ИП через интернет предлагается снизить до нуля

Правительство РФ внесло в ГД законопроект, принятие которого будет способствовать сокращению издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также развитию предпринимательства. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Сейчас за госрегистрацию юридического лица и ИП необходимо уплатить государственную пошлину, для юрлиц она составляет 4000 руб., для ИП - 800 руб.



Проектом закона предлагается снизить ее размер "до нуля" при подаче заявления для регистрации в форме электронного документа. Это, считают авторы законопроекта, будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за регистрацией в электронной форме, сокращению издержек юрлиц и индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и работой малого и среднего бизнеса, а также приведет к вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность.









"AK&M" от 18.06.2018