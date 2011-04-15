Ингосстрах застраховал тренировочные площадки ЧМ по футболу

Ингосстрах заключил договоры страхования гражданской ответственности владельцев тренировочных площадок в рамках Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Застрахованной является деятельность площадок, связанная с подготовкой и проведением ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В соответствии с требованиями FIFA ответственность по каждому договору составляет $20 млн. Страховое покрытие включает вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, косвенные финансовые убытки и т.д. Страховая защита распространяется и в случае нанесения вреда в результате действий подрядчиков и волонтеров. Тренировочные площадки находятся в Москве и в регионах России.



"У Ингосстраха накоплен многолетний опыт страхования спортивных объектов, ответственности организаторов масштабных международных соревнований, - отмечает генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков. - Компания выступала Партнером XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Ингосстрах также был генеральным страховщиком XXII Олимпийских летних игр в Москве 1980 года. Мы желаем спортсменам продуктивных тренировок и ярких матчей, а болельщикам незабываемых впечатлений от Чемпионата мира по футболу 2018".



Процесс выбора национальными сборными тренировочных баз в России для подготовки к мировому футбольному турниру 2018 года стартовал 1 сентября 2017 года. Тренировочные площадки доступны командам-участницам Чемпионата мира для тренировок накануне матчей на соответствующих стадионах. Предматчевые тренировочные площадки должны отвечать ряду требований. В частности, на них должен быть уложен натуральный газон высокого качества, соответствующий международным стандартам, площадки должны быть оснащены пресс-центром минимум на 100 мест, раздевалками и трибунами минимум на 500 человек, которые могут использовать представители СМИ и зрители при проведении открытых тренировок. После чемпионата мира эти футбольные поля высокого международного уровня смогут использовать футбольные клубы и детско-юношеские спортивные школы.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.06.2018