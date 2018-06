Фармстандарт планирует запустить новые линии за 1.9 млрд руб.

Фармстандарт планирует запустить две новые производственные линии стоимостью 1.9 млрд руб. на заводе ОАО "Фармстандарт-Лексредства" в III квартале 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании по итогам VII Среднерусского экономического форума в Курске.



Как было отмечено на форуме, "Фармстандарт-Лексредства" в III квартале планирует завершить реализацию инвестиционного проекта по импортозамещению медицинских препаратов для лечения онколёгочных заболеваний. "В этом году мы реализуем проект производства пульмопорошков. Это уникальное для России производство", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Евгения Проходы. По его словам, новое производство позволит решить вопрос, связанный с импортозамещением лекарств для лечения онколёгочных заболеваний и создаст дополнительные рабочие места в регионе.



На предприятии будут созданы 134 дополнительных рабочих места. Запланированная мощность конвейеров - 2.03 млн и 3.45 млн упаковок в год. Ранее новые линии были представлены на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



В 2017 году "Фармстандарт-Лексредства" запустил в работу участок по выпуску малых серий лекарственных средств. Руководство предприятия оценило экономическую эффективность от реализации этого проекта в 328 млн руб. в год.



ПАО "Фармстандарт" (ИНН 0274110679) - отечественная фармацевтическая компания, основанная в 2003 году. Фармстандарт выпускает более 250 наименований лекарственных средств, в том числе Арбидол, Компливит, Пенталгин, Флюкостат, Фосфоглив, Амиксин, Афобазол, Растан и Биосулин. Производственную мощность группы компаний "Фармстандарт" обеспечивают четыре завода по производству лекарственных средств: ОАО "Фармстандарт-Лексредства" (Курск), ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" (Уфа), ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" (Томск), ПАО "Фармстандарт-Биолек" (Харьков, Украина), завод медицинского оборудования ОАО "ТЗМОИ" (Тюмень), а также ООО "Фармстандарт", осуществляющее закупку и поставку сырья для дальнейшего выпуска фармацевтической продукции на производственных площадках заводов, входящих в состав ГК "Фармстандарт". Структура акционеров: Augment Investments Limited, The Bank of New York International Nominees, ОАО "Фармстандарт-Лексредства".







