Космический аппарат "Глонасс-М" выведен на расчётную орбиту

С Государственного испытательного космодрома "Плесецк" боевым расчётом Космических войск ВКС 17 июня 2018 года в 00:46 MSK осуществлён пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б", разгонного блока "Фрегат" и российского навигационного космического аппарата "Глонасс-М". Об этом сообщил Роскосмос.



Пуск проведён под общим руководством командующего Космическими войсками - заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Александра Головко. Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.



Через три минуты после старта ракета-носитель (РН) "Союз-2.1б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.



В расчётное время космический аппарат "Глонасс-М" был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-М" функционируют нормально.



Разработчиками и производителями ракеты-носителя "Союз-2.1б", разгонного блока "Фрегат", космического аппарата "Глонасс-М" являются предприятия Роскосмоса РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева.



ГЛОНАСС - российская спутниковая система навигации, предназначенная для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС - единственная система в мире, которая предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двух частотных диапазонах L1 и L2 потребителям по всему миру на безвозмездной основе. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трёх орбитальных плоскостях по 8 аппаратов в каждой плоскости, наклоненных к экватору под углом 64.8°, с высотой орбит 19100 км и периодом обращения 11 ч 15 мин 44 с. Выбранная структура орбитальной группировки обеспечивает движение всех аппаратов по единой трассе на поверхности Земли с ее повторяемостью через 8 суток. Такие характеристики обеспечивают высокую устойчивость орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, что практически позволяет обходиться без коррекции орбит космических аппаратов в течение всего срок а их активного существования.



В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Государственная корпорация "Роскосмос" и министерства и ведомства России: Минобороны, МВД, Ростехнадзор, Минтранс, Росреестр, Минпромторг, Росстандарт, Росавиация, Росморречфлот, ФАНО.



"AK&M" от 18.06.2018