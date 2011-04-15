Банки за 5 месяцев увеличили выдачу потребительских кредитов на 27.3%

Банки за 5 месяцев 2018 года увеличили объём потребительского кредитования на 27.3% до 1.021 трлн руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



В январе-мае самые большие суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве (121.5 млрд руб.), Московской области (70.9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (48.3 млрд руб.), Свердловской области (36.3 млрд руб.) и Краснодарском крае (36.2 млрд руб.). Наименьшие суммы выданных потребкредитов отмечены в Ненецком АО (0.23 млрд руб.), Чукотском АО (0.28 млрд руб.), Республике Ингушетия (0.33 млрд руб.), Республике Алтай (0.98 млрд руб.) и Еврейской АО (1.01 млрд руб.).





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