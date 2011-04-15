Gazprom Neft Middle East B.V. добыла один млн т нефти в Куристане

Gazprom Neft Middle East B.V. добыла один млн т нефти на месторождении Garmian, расположенном в Курдском регионе Республики Ирак. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Совокупный суточной объём нефтедобычи превысил 23000 барр. (3100 т) в сутки.



На месторождении работают 2 скважины, идёт подготовка к бурению третей скважины Sarkala — 3. Месторождение уникально высоким пластовым давлением и температурой.



Первая нефть на блоке Garmian была получена в 2011 году, в 2015 году началась коммерческая отгрузка сырья с месторождения. На сегодняшний момент завершен первый этап расширения мощности установки сбора и подготовки нефти до 25000 барр. в сутки, продолжается расширение инфраструктуры до 35000 барр.



"Один млн т — действительно важная веха для компании Gazprom Neft Middle East B.V. Команде приходилось работать с большими геологическими неопределённостями, находить уникальные решения. Сегодня мы хорошо понимаем структуру месторождения и готовы к новым вызовам", — прокомментировал генеральный директор Gazprom Neft Middle East B.V. Сергей Петров.



В Курдском регионе Республики Ирак "Газпром нефть" участвует в реализации двух проектов: Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у правительства Курдского региона), в блоке Garmian доля "Газпром нефти" составляет 40%, регионального правительства Курдистана — 20%, канадской компании WesternZagros — 40%. "Газпром нефть" является оператором проекта Garmian с 29 февраля 2016 года.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Основной акционер компании - ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.



"AK&M" от 18.06.2018