Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/06/2018
13:50

ESET обнаружила в России и Украине новое шпионское ПО InvisiMole

ESET обнаружила новую вредоносную программу, которая используется для кибершпионажа. InvisiMole открывает атакующим удалённый доступ к зараженному устройству, позволяет следить за действиями жертвы и перехватывать конфиденциальные данные. Об этом говорится в сообщении ESET.

По данным телеметрии ESET, кибергруппа, использующая InvisiMole, активна с 2013 года. Тем не менее, вредоносная программа не была изучена и не детектировалась до момента обнаружения продуктами ESET на зараженных компьютерах в России и Украине. InvisiMole предположительно применялась только в целевых атаках на высокопоставленные объекты (несколько десятков устройств), что позволяло избегать обнаружения на протяжении пяти лет.

InvisiMole имеет модульную архитектуру. Заражение начинается с модифицированной DLL, далее действуют два модуля - RC2FM и RC2CL, собирающие информацию о жертве.

Модуль RC2FM поддерживает 15 команд. В частности, он может удаленно включать микрофон, записывать аудио, делать снимки экрана, создавать списки файлов на встроенных и внешних дисках, а также передавать собранную информацию своим операторам. Получив соответствующую команду, модуль может вносить изменения в систему.

Второй модуль, RC2CL, оснащен еще более широким списком инструментов шпионажа - 84 команды. Он изучает зараженный компьютер и передает атакующим исчерпывающие данные: системную и сетевую информацию, список установленных и используемых программ, недавно открытых документов и других интересующих файлов. Операторы InvisiMole могут удаленно включать веб-камеру и микрофон, делать снимки экрана и каждого открытого окна. Спайварь позволяет просматривать определенные директории и внешние устройства, отслеживать изменения документов и похищать файлы, выбранные атакующими.

Вектор заражения InvisiMole пока не установлен. В настоящее время рассматриваются все варианты, включая установку вручную при наличии у злоумышленников физического доступа к компьютеру.

ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 18.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100