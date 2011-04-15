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18/06/2018
14:37

Российский рынок осторожен из-за нефти и торговых трений

На старте торгов понедельника российские фондовые индексы показали просадку, реагируя на осторожность инвесторов на иностранных площадках из-за обострения торговых конфликтов между США и Китаем. Негатива добавила нефть, которая с утра обновила 2-месячные минимумы. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.

Правда, впоследствии котировки Brent смогли привлечь спрос и подняться в зелёную зону, что несколько ослабило давление на отечественные бенчмарки. После полудня индекс МосБиржи прибавляет 0.11%, а РТС сократил внутридневные потери до четверти процента.

Нефть поднялась в цене, но остаётся уязвимой и может возобновить падение в любой момент. На этом фоне российские инвесторы вряд ли решатся на активные покупки в ближайшее время, тем более что вокруг торговых споров между Вашингтоном и Пекином сохраняется высокая неопределённость. В преддверии саммита ОПЕК+ на этой неделе не ждём всплеска полноценных покупок на отечественном рынке.


"AK&M" от 18.06.2018
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