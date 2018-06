Газпром рассматривает вхождение в иранские проекты, несмотря на санкции

ПАО "Газпром" обсуждает возможность разработки четырёх газовых месторождений и анализирует перспективу развития проекта по сжижению газа в Иране, несмотря на санкции США в отношении этой страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Газпрома.



В частности, зампредправления компании Александр Медведев сказал, что концерн изучает все риски в связи с выходом США из атомной сделки с Ираном и примет решение о вхождении, исходя из развития ситуации.



"Европейские государства выразили свое неудовольствие в связи с выходом США из этой сделки. Волков бояться - в лес не ходить", - сказал А.Медведев.



По словам зампредправления общества Виталия Маркелова, Газпром уже завершил работу над проектной документацией по проектам Kish, North Pars, Farzad-A, Farzad-B и приступил непосредственно к переговорам. Концерн также проводит аудит проекта незавершённого строительства завода по сжижению газа Iran LNG.



В.Маркелов добавил, что сейчас Газпром смотрит на возможности поставок газа с этих месторождений. Маршрутами могут стать будущие газопроводы Иран - Пакистан - Индия, Иран - Оман, а также сжижение газа.



По словам А.Медведева, принятие инвестрешения о строительстве третьей очереди проекта Газпрома по сжижению газа на Сахалине (Сахалин-2) ожидается в IV квартале 2018 - I квартале 2019 года.



Газпром уже долгое время ведёт переговоры с американской ExxonMobil о покупке газа с проекта Сахалин-1, чтобы построить третью очередь своего СПГ-завода. Теперь концерн надеется вовлечь в переговоры и Роснефть, чтобы иметь возможность закупать газ с её собственных проектов на Дальнем Востоке.



Компания также надеется до конца текущего года договориться с Китаем о дальневосточном газовом маршруте и не меняет планы о начале поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в декабре 2019 года.



Кроме того, Газпром возобновил переговоры о возможности строительства газопровода из РФ в Южную Корею через Северную в связи с улучшением политической ситуации на корейском полуострове.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 18.06.2018