Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/06/2018
15:19

ФАС разрешила японской JTI купить "Донской табак"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила японской корпорации Japan Tobacco Inc (JTI) купить российского производителя сигарет АО "Донской табак", но выдала компании предписания. Как сообщает "КоммерсантЪ", об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Доценко.

JTI должна будет отчитываться об объёмах и ценах на продукцию в случае их роста или сокращения более чем на 10%. Кроме того, компания обязана ежегодно до 1 апреля направлять в ФАС сведения об объёмах производства и импорта, согласовывать с ведомством сбытовую политику и предупреждать об её изменениях. Также корпорация не должна препятствовать другим компаниям в выходе на рынок, необоснованно сокращать или прекращать производство табачной продукции.

Напомним, о намерении Japan Tobacco купить "Донской табак" стало известно в середине марта текущего года. Сумма сделки оценивается в $1.6 млрд (90 млрд руб.). Ожидается, что она будет закрыта к началу III квартала 2018 года.

АО "Донской табак" (ИНН 6163012571) основано в 1857 году и является крупным производителем табачных изделий с рыночной долей в 9.4%. Производственный комплекс компании расположен в Ростове-на-Дону. "Донской табак" является головной компанией табачного бизнес-комплекса многоотраслевого холдинга "Группа Агроком". Компания поставляет продукцию во все регионы России, а также на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.



"AK&M" от 18.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100