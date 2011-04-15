ФАС разрешила японской JTI купить "Донской табак"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила японской корпорации Japan Tobacco Inc (JTI) купить российского производителя сигарет АО "Донской табак", но выдала компании предписания. Как сообщает "КоммерсантЪ", об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Доценко.



JTI должна будет отчитываться об объёмах и ценах на продукцию в случае их роста или сокращения более чем на 10%. Кроме того, компания обязана ежегодно до 1 апреля направлять в ФАС сведения об объёмах производства и импорта, согласовывать с ведомством сбытовую политику и предупреждать об её изменениях. Также корпорация не должна препятствовать другим компаниям в выходе на рынок, необоснованно сокращать или прекращать производство табачной продукции.



Напомним, о намерении Japan Tobacco купить "Донской табак" стало известно в середине марта текущего года. Сумма сделки оценивается в $1.6 млрд (90 млрд руб.). Ожидается, что она будет закрыта к началу III квартала 2018 года.



АО "Донской табак" (ИНН 6163012571) основано в 1857 году и является крупным производителем табачных изделий с рыночной долей в 9.4%. Производственный комплекс компании расположен в Ростове-на-Дону. "Донской табак" является головной компанией табачного бизнес-комплекса многоотраслевого холдинга "Группа Агроком". Компания поставляет продукцию во все регионы России, а также на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.







"AK&M" от 18.06.2018