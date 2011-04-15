Coca-Cola обдумывает покупку Horlicks

Coca-Cola раздумывает над покупкой бренда напитков из солодового молока Horlicks, который принадлежит GlaxoSmithKlein (GSK). Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



Актив оценивается более чем в $4 млрд. Советником GSK по этой сделке выступает американский банк Morgan Stanley.



Первые сообщения о том, что GSK готов расстаться с известным брендом напитков, появились ещё в марте текущего года. СМИ тогда сообщили, что GSK принял решение о продаже Horlicks после того, как полностью выкупил Novartis за $13 млрд.



Помимо Coca-Cola, потенциальными покупателями бренда напитков из солодового молока, чья история насчитывает почти полтора века, называются Nestle, Kraft Heinz и Unilever.



Компания Coca-Cola - крупнейший производитель безалкогольной продукции. Она предлагает потребителям 450 брендов газированных и негазированных напитков. Наряду с брендом Coca-Cola в портфель компании входят такие бренды, как Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid и Georgia Coffee.





















"AK&M" от 18.06.2018