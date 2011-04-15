Совет ЕС продлил санкции по Крыму и Севастополю

Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры, введённые в ответ на неправомерную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в России.



Эти меры распространяются на граждан ЕС и компании, расположенные на территории стран ЕС. Их действие ограничивается территорией Крыма и Севастополя.



Санкции предусматривают запрет на: импорт в ЕС товаров, произведённых в Крыму или Севастополе; инвестирование в Крым или Севастополь; это означает, что ни европейцы, ни расположенные в странах ЕС компании не могут приобретать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять связанные с этим услуги.



Предусматривается запрет на оказание туристических услуг в Крыму или Севастополе. В частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, за исключение случаев возникновения чрезвычайной ситуации.



Запрещён экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанных с разведкой, освоением и добычей нефти, газа и полезных ископаемых. Также не должны предоставляться брокерские услуги, техническое содействие, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.





"AK&M" от 18.06.2018