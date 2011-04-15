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18/06/2018
15:35

Норвежская Equinor выкупила у Petrobras 25% в проекте Roncador за $2.55 млрд

Норвежская компания Equinor (ранее - Statoil) закрыла сделку по приобретению у бразильской нефтегазовой компании Petrobras 25% доли в проекте по разработке нефтяного месторождения Roncador в Бразилии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

"Equinor и Petrobras завершили сделку, объявленную в декабре 2017 года, в результате чего Equinor приобрела 25-процентный интерес в нефтяном месторождении Roncador в бассейне Кампос в Бразилии. Это стало возможно после утверждение сделки правительством и регулирующим органом (Бразилии)", - сообщили в Equinor.

В рамках сделки Equinor выплатила Petrobras денежное вознаграждение в размере $2 млрд. Кроме этого, предполагаются дополнительные платежи в размере до $550 млн.

По итогам сделки добыча норвежской компании в Бразилии увеличится в 2.5 раза до 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Оператором месторождения Roncador с долей в 75% останется Petrobras.

К основной сфере деятельности Statoil относится разведка и добыча нефти и газа. Более 35 лет компания разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе и является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях. Крупнейшим акционером Statoil является государство.



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