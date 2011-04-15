Группа "Сафмар" отказалась продавать свои гостиницы Holiday Inn и Hilton Moscow Leningradskaya

Урегулировав отношения с кредиторами, группа "Сафмар" Михаила Гуцериева отказалась от продажи трёх крупных гостиничных активов: двух отелей Holiday Inn и Hilton Moscow Leningradskaya. Как сообщает "КоммерсантЪ", за два года группе так и не удалось найти покупателей на объекты из-за слишком высокой цены.



Ранее семья Гуцериевых активно искала покупателей на три проекта - отели "Holiday Inn Сущёвский", "Holiday Inn Лесная" и Hilton Moscow Leningradskaya. Но, по словам собеседника "Ъ", в итоге было принято решение сохранить активы и заняться их развитием.



"Holiday Inn Сущёвский" на 310 номеров расположен на Третьем транспортном кольце, рядом с Рижским вокзалом. "Holiday Inn Лесная" (301 номер) находится рядом с Белорусским вокзалом. Директор Департамента рынков капитала Colliers International Денис Платов оценивает рыночную стоимость обоих активов примерно в 6.5-7 млрд руб.



Гостиница Hilton Moscow Leningradskaya (273 номера) находится на Комсомольской площади по соседству с Ярославским, Ленинградским и Казанским вокзалами. Её стоимость, по мнению основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, может достигать 5.2-6.9 млрд руб.



Собеседник издания на рынке гостиничной недвижимости объясняет, что именно цена стала причиной того, что "Сафмару" не удалось продать объекты. "У продавца исходно были завышены ожидания: рыночная стоимость гостиниц Holiday Inn сейчас - около 6 млрд руб., а покупателя, которого бы интересовал Hilton, и вовсе нет", - рассказал он.



Другой источник рассказал, что первоначально планы по продаже отелей были связаны со сложной ситуацией вокруг Бинбанка, совладельцем которого являлся М.Гуцериев: "Было решено распродать непрофильные активы, но в результате со всеми кредиторами достигнуты договорённости, и необходимость в оперативной реализации недвижимости отпала".



Кроме отелей Holiday Inn и Hilton, у семьи Гуцериевых есть и другие гостиничные активы. Суммарный номерной фонд группы "Сафмар" оценивается в 2.8 тыс. номеров, из которых 2.2 тыс. находятся в Москве. В их числе - отель "Националь" (202 номера) на Моховой улице, Sheraton Palace (214 номеров) на 1-й Тверской-Ямской и три гостиницы сети Marriott (781 номер). Также семья Гуцериевых выступает бенефициаром проекта по реконструкции здания гостиницы "Центральная" на Тверской улице.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.







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