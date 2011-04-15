"Газпромнефть-Аэро" расширяет сотрудничество с иностранными авиакомпаниями

Компания "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", заключила новые долгосрочные соглашения о заправках Air China, Hong Kong Airlines и Air France KLM в аэропортах московского авиаузла и Turkish Airlines в Воронеже и Бишкеке (Киргизия). Общий объем заправок по новым контрактам составит более 100 тыс. т авиатоплива. Об этом говорится в сообщении компании.



Расширению пула клиентов и объёмов международного бизнеса способствует применение компанией международных стандартов обслуживания воздушных судов и использование цифровых форматов передачи данных. На сегодняшний день клиентами "Газпромнефть-Аэро" являются свыше 80 иностранных авиаперевозчиков. По итогам первых пяти месяцев 2018 года общий объём заправки иностранных авиакомпаний вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Основной акционер компании - ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.

















"AK&M" от 18.06.2018