Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде июня уменьшилась до 6.05% годовых с 6.27% в третьей декаде мая. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Во второй декаде мая ставка уменьшилась до 6.32% с 6.37% в первой декаде месяца.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет была зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 18.06.2018