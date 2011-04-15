Рубль пока сдержанно реагирует на обвал ОФЗ и слабость нефти. В самом начале торгов пара USD/RUB ушла вверх, обновив месячный максимум, но затем растеряла большую часть роста. Пара EUR/RUB также с открытия демонстрирует умеренное повышение, торгуясь около пятничных вершин. Об этом говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



На рынке российских облигаций наблюдаются активные распродажи, в результате чего индекс RGBI сегодня обновил семимесячный минимум, уйдя ниже апрельского провала, вызванного новыми антироссийскими санкциями со стороны США. Тем самым индикатор российского долгового рынка окончательно вышел вниз из восходящего тренда, в котором он повышался с начала 2015 года, постепенно уменьшая его угол наклона за счет снижения скорости роста.



Столь негативной динамике отечественных облигаций способствовали комментарии, поступившие по итогам заседания ЦБ РФ, согласно которым регулятор высказал опасения относительно повысившихся инфляционных рисков, в результате чего дальнейшее ослабление монетарной политики в лучшем случае замедлится.



Кроме того, давление на рубль оказывает глобальная тенденция выхода инвесторов из рисковых активов на фоне обострения тарифного противостояния между США и их торговыми партнерами. Тем не менее, рубль пока достаточно сдержанно реагирует на столь негативные факторы, в том числе на слабость нефтяного рынка.



В начале дня нефтяные цены продолжили снижаться, обновив двухмесячный минимум. Но затем началось восстановление, которое усилилось после старта российской сессии. В данный момент котировки Brent торгуются вблизи отметки $74.4, повышаясь почти на 2%. Поддержку нефтяным ценам оказал резкий откат индекса доллара от полугодовой вершины, произошедший в середине дня.



Распродажи на нефтяном рынке были вызваны опасениями, что новый обмен тарифными мерами между США и Китаем приведет к глобальной торговой войне, что вызовет ослабление мирового экономического роста и, как следствие, падение спроса на нефть. Кроме того, снижению цен способствует неопределенность, связанная с предстоящим на этой пятнице саммитом ОПЕК+, на котором могут принять решение об увеличении добычи нефти.



Перед стартом российской сессии американская валюта резко ушла вверх, приблизившись к полугодовому максимуму. Но затем произошел сильный нисходящий откат, в результате чего индекс доллара (DXY) опустился на отрицательную территорию. В данный момент DXY торгуется около отметки 94.7 п. с незначительными потерями.



Сейчас на американскую валюту влияют два сильных противоположных фактора. С одной стороны, последовательность ФРС в деле ужесточения монетарной политики на фоне нерешительности ЕЦБ оказывает существенную поддержку доллару. С другой стороны, риски глобальной торговой войны ставят под угрозу внешнюю торговлю США и перспективы роста американской экономики, что является долгосрочным негативом для доллара.



Европейская валюта сегодня утром демонстрировала нисходящую динамику, но затем перешла к активному росту. К текущему моменту пара EUR/USD превысила уровень 1.160 и торгуется сейчас в небольшом плюсе.



"AK&M" от 18.06.2018