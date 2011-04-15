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18/06/2018
17:57

Активы банковского сектора в мае сократились на 0.6%

Активы банковского сектора (86.1 трлн руб. на 1 июня 2018 года) с устранением влияния валютной переоценки за май сократились по действующим банкам на 0.6%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

В абсолютном выражении их сокращение составило 334 млрд руб., при этом 516 млрд руб. снижения пришлось на валютные активы.

Сокращение активов было обусловлено снижением (после локального роста в апреле) на 612 млрд руб. кредитов, предоставленных банкам- резидентам, и на 414 млрд руб. - остатков на корреспондентских счетах в кредитных организациях (как банках-резидентах, так и нерезидентах).

Одновременно на 147 млрд руб. сократился портфель корпоративных кредитов, что в подавляющем большинстве было обусловлено реструктуризацией портфелей активов банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в мае увеличился на 0.1% до 44.3 трлн руб. Портфель корпоративных кредитов (31.3 трлн руб.) сократился на 0.7%.

Прирост розничного портфеля в мае составил 2%, его объем достиг 13.1 трлн руб.

Уменьшился объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю (за месяц - на 1.4%). По розничному портфелю просроченная задолженность несколько выросла (за май на 0.4%). Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном сегменте вслед за уменьшением ее объема сократился до 6.8% с 6.9%, в розничном (в силу продолжающегося роста портфеля) - до 6.3% с 6.4%.


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