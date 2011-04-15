Дайджест газеты "Ведомости" от 19 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 июня 2018 года.





МНОГОРАЗОВАЯ РАКЕТА, ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ - КРАСИВЫЕ ПРОЕКТЫ



Гендиректор S7 Space рассказывает, как создавалась первая в России частная космическая компания, зачем ей свой завод ракетных двигателей и почему S7 Space хочет арендовать МКС.



В марте холдинг S7 Group закрыл сделку по покупке плавучего космодрома "Морской старт" в Калифорнии. О планах компания сообщила на полтора года раньше. На прошедшей тогда пресс-конференции журналисты настойчиво допытывались у совладельца холдинга Владислава Филева, нет ли у проекта рисков, что Украина откажется поставлять даже частной российской компании ракеты "Зенит". Оказалось, риски были с другой стороны: разрешения от США и Украины S7 Space уже получила, а распоряжение российского правительства о поставке отечественных комплектующих ждет уже много месяцев.Вопрос подвис из-за смены правительства и будет все же решен, надеется гендиректор S7 Space Сергей Сопов. Компания уже заказала 12 ракет "Зенит" и готова в любой момент начать расконсервацию "Морского старта".





РОССИЯ И НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ОПЕК РАЗОШЛИСЬ В ВОПРОСЕ НАСКОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ С ИЮЛЯ





В Вене 22-23 июня будет решаться судьба сделки, которая была заключена в ноябре 2016 г. между 13 странами ОПЕК и 11 нефтедобывающими странами не входящими в картель, в том числе Россией. Соглашение предусматривает ограничение добычи нефти на 1,8 млн барр/сутки участниками согласно квотам и действует до конца года. Эта соглашение позволило сократить избыток нефти на рынке, а нефти вырости в цене на треть до $74,35 за баррель."Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть не допустить изменения рынка в другую сторону", - говорил на прошлой неделе министр энергетки Александр Новак. Поэтому Москва и Эр-Рияд предложили увеличить добычу в третьем квартале увеличить нефтедобычу на 1,5 млн барр/сутки от текущего уровня. Квоты должны распределится пропорционально участников, то есть доля ОПЕК - 1 млн барр/сутки, России - около 250 000 барр/сутки.





ВЫПУСКНИКИ БИЗНЕС-ШКОЛ НЕВЗЛЮБИЛИ БАНКИ



Выпускники MBA-школ все чаще устраиваются в технологические и консалтинговые компании и все реже - в банки. Их не соблазняют даже высокие зарплаты в банковском секторе.



Исследование, проведенное WSJ, выявило интересную тенденцию: с 2012 по 2017 г. в банки все меньше и меньше приходили выпускники 10 лучших американских бизнес-школ по версии рейтинга U.S. News & World Report. За пять лет доля устроившихся в банки выпускников этих школ сократилась с 36 до 26%. При этом большинство обладателей дипломов MBA стремилось попасть в консалтинговые компании: в 2017 г. туда устроились на работу 29% выпускников против 27% в 2012 г.



Резко, с 13 до 20%, выросла за эти годы и доля управленцев с дипломом MBA, которые пошли в технологический сектор.





АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС ПРОТИВ ВОЙНЫ С КИТАЕМ



Представители американского бизнеса, которые поначалу радовались действиям Трампа, теперь выступают против его протекционистской риторики.



Представители американского бизнеса предупреждают, что объявленные в пятницу Вашингтоном пошлины на импорт китайских товаров на $50 млрд и ответ Пекина на них ударят по производителям и потребителям в США. Если поначалу бизнесмены одобряли действия президента США Дональда Трампа, то теперь выступают против его протекционистской риторики.



Президент Торговой палаты США Том Донохью заявил, что это "не является правильным подходом". Как отметила лоббистская организация Business Roundtable, хоть она и разделяет беспокойство Трампа по поводу торговой политики Китая, не стоит "рисковать начинать торговую войну" ради решения этих проблем.



Такая реакция сменила рост уверенности малого и крупного бизнеса США, который был вызван смягчением регулирования при Трампе и, в частности, снижением налога на прибыль корпораций.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 19.06.2018