Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 июня 2018 года



"МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ВАЛЯТЬ ДУРАКА"

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ О РАЗВИТИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКАХ И ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА





Избирательная кампания в Московской области началась на фоне возможного краха одного из крупнейших застройщиков региона Urban Group и ареста главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвинявшего подмосковные власти в давлении на него. Выдвинувшийся на второй срок губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил "Ъ", как 9 сентября собирается выигрывать выборы.





ЭКСПОРТИРОВАТЬ НЕ ПО ПАСПОРТУ

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА И ИНВЕСТИЦИЙ БУДУТ СБЛИЖЕНЫ И ДОСТУПНЫ ВСЕМ ИНВЕСТОРАМ





Ресурсы и технологии Российского экспортного центра (РЭЦ) будут доступны инвесторам, работающим в РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), подтвердил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании проектного офиса. СПИК исходно создавался в основном под нужды международных инвесторов, РЭЦ - для национальных компаний: объединение двух механизмов может при успехе проекта довольно сильно влиять на деловую среду в РФ, но Минфин, Минпромторг и РЭЦ, видимо, готовы принять эти риски ради потенциально больших перспектив экспортных проектов.





АНАТОЛИЮ МОТЫЛЕВУ НАШЛИ ПОРУЧИТЕЛЯ

АРЕСТОВАН ИНЖЕНЕР, ПОРУЧИВШИЙСЯ ЗА НЕВОЗВРАЩЕННЫЕ 700 МИЛЛИОНОВ



Как стало известно "Ъ", в Москве за пособничество экс-владельцу банка "Российский кредит" Анатолию Мотылеву в мошенничестве и растрате под стражу взят инженер Игорь Швец. Он выступил поручителем по кредитам на общую сумму более 700 млн руб., которые не были возвращены банку. Адвокаты называют подобные займы не криминальными, а техническими.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 19.06.2018