Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в мае вырос на 16.8% до 1.77 млн

Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в мае 2018 года составил 1.77 млн, что на 16.8% больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) вырос на 18.4% до 1.121 млн, на международных (МВЛ) - на 14.2% до 649 тыс. Перевозки грузов и почты в прошлом месяце увеличилось на 9.9% до 5.686 тыс. т.



Авиакомпания Utair в мае вновь оказалась на первом месте по пассажиропотоку во "Внуково" с долей 28.2%. Доля низкобюджетной авиакомпании "Победа" в общем объёме пассажиропотока аэропорта составила 26.4%, авиакомпании "Россия" - 23.5%.



Всего с января по май 2018 года в аэропорту было обслужено 7.237 млн пассажиров, что на 20.3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2017 году составил 18.139 млн, что на 30.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. с 219.503 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб., прибыль от продаж составила 292.513 млн руб. против убытка в 255.992 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения снизился на 27.24% до 192.456 млн руб. с 264.515 млн руб.







"AK&M" от 19.06.2018