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19/06/2018
10:35

Рубль остается под массированным давлением

Российский рубль остается под массированным давлением. С одной стороны, продолжается закрытие длинных позиций в отечественном госдолге, еще от +14 бп до +23 бп по доходности вдоль кривой ОФЗ вчера. С другой стороны, коррекция в валютах развивающихся стран и не думает ослабевать; к примеру, южноафриканский рэнд потерял 1.6% своей стоимости против доллара США вчера - и еще 1.5% в начале сегодняшних торгов. Курс USD/RUB в понедельник прибавил 0.5%, завершив день на отметке 63.72. Об этом говорится в обзоре Росбанка.

Дополнительную нервозность российскому валютному рынку создают волатильные цены на нефть (баррель Brent опускался ниже $73 вчера, затем вернулся к $75) в ожидании главного события недели - заседания ОПЕК+ 22 июня в Вене.

Сырьевые аналитики SG ожидают, что будет принято решение о повышении добычи странами-лидерами (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт) в совокупности на 700 тыс барр./день. Главная причина для повышения объемов - поддержание целевого уровня добычи, который отклонился на сопоставимую величину в мае (до 31.7 млн барр./день) из-за снижения добычи в Венесуэле. Аналитики SG подчеркивают, что решение ОПЕК+ по наращиванию добычи является необходимой мерой для поддержания желаемого баланса нефтяного рынка, так как отсутствие мощностей и сохраняющие внутренние проблемы экономики Венесуэлы продолжат оказывать понижательное давление на выпуск страны, при этом ситуация дополнительно осложняется санкциями США против Ирана.

В совокупности, стратеги SG сохраняют прогноз по ценам на нефть в ближайшие кварталы неизменным (Brent $80.0/барр. в 3к'18 и $78/барр. в 4к'18), так как фундаментальный баланс спроса и предложения на нефтяном рынке остается прежним. Однако, эмоциональная реакция рынка может спровоцировать краткосрочную коррекцию цен, оказывая давление на валюты нефтяных стран, в том числе, и российский рубль.


"AK&M" от 19.06.2018
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