Котировки нефти марки Brent в ходе торговой сессии понедельника смогли восстановиться до $75 за баррель, компенсировав часть потерь, понесенных в пятницу. Помимо предвкушения заседания ОПЕК, которое пройдет 22 июня, участникам рынка пришлось обратить внимание на эскалацию напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика Amarkets Артема Деева.



Вслед за импортными пошлинами, установленными США в адрес китайского экспорта, Пекин пошел на контрмеры, объявив о планах ввести тарифы на импорт нефти из США, а также на другие энергетические продукты, что и спровоцировало неопределенные настроения на рынке. Напомним, в минувшую пятницу, котировки черного золота продемонстрировали самое большое снижение, оказавшись под давлением ожиданий, что Организация стран-экспортеров нефти и ряд других стран согласятся увеличить добычу на встрече ОПЕК+.



Однако поступают сообщения о том, что Ирак, Иран и Венесуэла "хотят наложить вето на увеличение производства". Рекомендуем не обращать внимания на подобные комментарии, хотя бы потому что лидеры мнения, Саудовская Аравия и Россия, уже ясно дали понять, что квоты индивидуальной добычи будут повышены.



Поддерживает эту идею и вчерашний прогноз Администрации энергетической информации США, согласно которому уровень добычи нефти в июле на семи основных сланцевых месторождениях в штатах вырастет на 141 тыс. баррелей в день до 7,339 млн. баррелей. Если страны ОПЕК+ не хотят потерять еще большую долю рынка, им необходимо действовать. Учитывая сказанное, распродажи нефти могут возобновиться.





"AK&M" от 19.06.2018