Газпром строит в Краснодарском крае пять газопроводов

В Санкт-Петербурге 18 июня 2018 года состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны обсудили вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу газификации региона. Отмечено, что в 2001–2017 годах Газпром направил на эти цели 19.1 млрд руб., построено 64 межпоселковых газопровода. Уровень газификации Краснодарского края вырос до 88.4% с 62.3% на 1 января 2018 года (в среднем по России — 68.1%).



В этом году Газпром завершил строительство газопровода в Кореновском районе, в настоящее время проводятся его испытания. Ведётся сооружение пяти газопроводов для подачи газа потребителям в г. Краснодаре, ст. Махошевской Мостовского района, п. Новомихайловском и с. Бжид Туапсинского района. Идёт подготовка к строительству двух газопроводов — к с. Широкая балка в пригороде г. Новороссийска и к новым котельным в г. Геленджике. В стадии проектирования находятся ещё шесть газопроводов.



Между Газпромом и Краснодарским краем действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.



В настоящее время на территории края действуют 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, в том числе две из них начали работу в 2018 году, и два передвижных автомобильных газовых заправщика, принадлежащие Газпрому.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 19.06.2018