Газпром создал условия для газификации новых потребителей в Ростовской области

В Ростовской области 18 июня 2018 года председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев и губернатор Ростовской области Василий Голубев приняли участие в мероприятиях, посвящённых вводу в эксплуатацию после реконструкции газораспределительных станций (ГРС) "Шахты-2" в Октябрьском районе и "Гуково" в Красносулинском районе. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В результате реконструкции проектная производительность ГРС "Шахты-2" увеличена более чем в семь раз — до 151.7 тыс. куб. м/час, ГРС "Гуково" — более чем в 11 раз — до 160 тыс. куб. м. в час. Это повысило надёжность газоснабжения существующих потребителей и создало условия для газификации новых, в частности, на территории опережающего развития "Гуково".



"Создавая в Ростовской области современные объекты газоснабжения, а станции "Шахты-2" и "Гуково" — это, по сути, совершенно новые объекты, гораздо более производительные, "Газпром" создаёт дополнительные условия для социально-экономического развития региона. В том числе для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, лёгкой промышленности и машиностроении. Это тысячи новых рабочих мест", — сказал В.Зубков.



Между Газпромом и правительством Ростовской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 19.06.2018