НОВАТЭК в рамках buyback выкупил 171.12 тыс. акций на 137.58 млн руб.

ПАО "НОВАТЭК" 15 июня выкупило 171.12 тыс. своих обыкновенных акций в рамках buyback. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.



Исходя из котировок на Московской Бирже, рыночная стоимость пакета составляет 137.58 млн руб.



Ранее, с 9 по 13 апреля, НОВАТЭК также выкупил 1.096 млн своих акций на 811.9 млн руб., с 16 по 20 апреля - 652 тыс. акций на 406 млн руб., 23-24 апреля - 185 тыс. акций на 212 млн руб., а 8 мая - ещё 240 тыс. акций на 180.96 млн руб.



Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе обратного выкупа, совет директоров НОВАТЭКа одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), общества на общую сумму до $600 млн со сроком действия 1 год. Позже срок действия программы был продлён.



Правление НОВАТЭКа 3 мая 2018 года снова продлило действие программы до 7 июня 2019 года. Всего по состоянию на 3 мая в рамках buyback было выкуплено 22.691 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.







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