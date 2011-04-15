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19/06/2018
13:42

Кабмин дополнил перечень крупных проектов с госучастием

Правительство РФ дополнило перечень крупных проектов с госучастием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счёт средств Фонда национального благосостояния, подлежащих мониторингу, утверждённый соответствующим распоряжением Кабмина.

Также перечень дополнен 19 проектами, которые соответствуют установленным критериям отбора. В частности, перечень дополнен проектами по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог М-8 "Холмогоры", М-5 "Урал", М-10 "Скандинавия", М-4 "Дон", Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург, автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае, автодороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.

Также предусмотрены проекты по строительству и реконструкции морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград, высоковольтной линии 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань), тоннельного водовода Южного берега Крыма, канализационного коллектора в Симферополе, Нижегородского низконапорного гидроузла, Багаевского гидроузла на реке Дон.

Из перечня исключены проекты, реализация которых завершилась в 2017 году, и уточнены наименования некоторых проектов, в том числе в части изменения сроков ввода в эксплуатацию.


"AK&M" от 19.06.2018
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