Банк России создает базу для регулирования деятельности по инвестиционному консультированию

Банк России опубликовал проект указания, содержащий требования к деятельности по инвестиционному консультированию, порядку определения профиля клиента инвестиционного советника, а также к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации.



Как говорится в сообщении ЦБ, исходя из того, что отношения инвестиционного советника с клиентом носят доверительный, фидуциарный характер, документ устанавливает правила, регулирующие обязанности советника действовать в интересах клиента, в том числе в рамках услуги "автоследование".



В частности, особое внимание уделяется требованиям, направленным на урегулирование конфликта интересов в деятельности инвестиционных советников, в том числе при совмещении деятельности по инвестиционному консультированию с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Так, проект предусматривает, что советник обязан принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.



Кроме того, документ содержит требования к информированности сторон. В частности, инвестиционные советники должны будут предоставлять своим клиентам значимую информацию о своей деятельности, например об особенностях работы советника, о расходах, связанных с исполнением предоставленных рекомендаций, и других. Помимо этого, клиент, в том числе бывший, получает возможность запросить предоставленные ему ранее рекомендации.



Документ также содержит нормы, призванные стимулировать долгосрочные отношения с клиентом, в ходе которых инвестиционный советник не просто предоставляет разовые рекомендации, а осуществляет продолжительный мониторинг финансовой ситуации клиента и при необходимости дает ему советы.



Для определения инвестиционного профиля клиента проектом указания устанавливаются обязанности советника учитывать знания и опыт клиента в области финансовых рынков, его имущественное положение и инвестиционные цели. Клиенту также рекомендуется сообщать об изменении информации, на основании которой определяется его инвестиционный профиль.



В требованиях к форме инвестиционной рекомендации предусмотрены устный, а также бумажный и электронный варианты.



Не налагая на инвестиционных советников чрезмерной регуляторной нагрузки, нормы проекта помогут обеспечить баланс интересов сторон и развитие отрасли в целом.



Кроме проекта указания, устанавливающего требования к деятельности инвестиционных советников, Банк России разработал еще два проекта нормативных актов, связанных с деятельностью инвестиционных советников.



Первый из них - о требованиях к советникам для включения их в реестр - содержит список требований, которым должен удовлетворять индивидуальный предприниматель или юридическое лицо для того, чтобы стать инвестиционным советником. Второй проект указания - об аккредитации программ, используемых для консультирования, предусматривает, что аккредитацию будет осуществлять саморегулируемая организация, объединяющая инвестиционных советников. Аккредитации подлежат программы, которые используются для робоэдвайзинга, а также программы, с помощью которых оказывается услуга "автоследование".



Предусмотрено, что все проекты вступают в силу 21 декабря 2018 года одновременно с вступлением в силу закона N 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", устанавливающего законодательные основы регулирования деятельности инвестиционных советников.



Таким образом, Банк России разработал проекты основных нормативных актов, формирующих правовую базу для деятельности инвестиционных советников.



"AK&M" от 19.06.2018