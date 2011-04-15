ЛУКОЙЛ завершил строительство и ввёл в эксплуатацию третью скважину в рамках второй очереди освоения месторождения им. В.Филановского в Каспийском море

ПАО "ЛУКОЙЛ" завершило строительство и ввело в эксплуатацию третью скважину в рамках второй очереди освоения месторождения им. Владимира Филановского в Каспийском море. Об этом говорится в сообщении компании.



Скважина является двуствольной, нефтедобывающей, с горизонтальным окончанием. Длина основного ствола составляет 3795 м, бокового – 3762 м. Начальный дебит скважины составил более 3.2 тыс. т в сутки. Ввод скважины в эксплуатацию позволил вывести среднесуточную добычу на месторождении на проектный уровень.



Программа бурения на второй очереди месторождения включает строительство и ввод в эксплуатацию 8 скважин – 6 добывающих и 2 нагнетательных с целью поддержания добычи на месторождении на проектном уровне 6 млн т нефти в год. Ранее в 2018 году уже были введены в эксплуатацию две скважины – добывающая и нагнетательная.



В рамках третьей очереди освоения месторождения на астраханских верфях ведется строительство блок-кондуктора.



Месторождение им. В.Филановского введено в эксплуатацию в 2016 году. Начальные извлекаемые запасы нефти составляют 129 млн т, газа – 30 млрд куб. м. Все морские объекты на месторождениях Компании в Каспийском море построены на российских верфях.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года.



"AK&M" от 19.06.2018