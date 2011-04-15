Microsoft приобрела образовательную видео-платформу Flipgrid

Корпорация Microsoft приобрела образовательную платформу Flipgrid, которая позволяет учащимся обмениваться видео по учёбе со своими одноклассниками и учителями. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы корпорации.



Видео-платформа социального обучения Flipgrid используется в 180-ти странах более чем 20 млн дошкольных и школьных учреждений для преподавателей, студентов и семей.



В настоящее время сервис предоставляет услуги пользователям на платной основе. Однако новый владелец рассчитывает сделать платформу бесплатной, вернув деньги тем школам, которые уже купили подписку.



Вице-президент по взаимодействию с пользователями Джоуи Таральсон отметил, что изначально желание сделать площадку бесплатной было ведущим фактором в решении купить Flipgrid. "Основанная в 2015 году Flipgrid нашла поддержку довольно быстро, но переход на следующий уровень требует поддержки кого-то вроде Microsoft, чтобы распространить её ещё шире", - отметил Д.Таральсон.



В дальнейшем Flipgrid будет управляться как независимая дочерняя компания Microsoft, сохранив свой бренд. "Поскольку Flipgrid сохранит большую часть своей независимости, Microsoft не будет использовать его в качестве рычага для получения прибыли для Windows или Office", - пояснил корпоративный вице-президент компании по образованию Эран Мегиддо.























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