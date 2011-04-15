Оренбургнефть приступила к пробной эксплуатации восьми новых месторождений

ПАО "Оренбургнефть", дочернее общество НК "Роснефть", приступило к пробной эксплуатации восьми новых месторождений на Волостновском лицензионном участке. В настоящее время в работе находятся девять эксплуатационных скважин. Об этом говорится в сообщении компании.



Новожоховское, Западно-Кулагинское, Южно-Кулагинское, Восточно-Кулагинское, Киндельское, Ключевое, Казачинское и Гусахинское месторождения были открыты в 2017 году. Их эксплуатация осуществляется в рамках освоения перспективного Волостновско-Землянского кластера.



Всего в пределах Волостновского и Землянского участков выявлено 24 перспективные структуры. Близкая территориальная расположенность залежей на новых месторождениях обеспечивает синергетический эффект при их освоении. Добываемая нефть характеризуется низким процентом обводнённости.



Для транспортировки дополнительных объемов нефти Волостновско-Землянского кластера в 2017 году была введена в эксплуатацию вторая нитка нефтепровода ДНС Рыбкинская – УКПНГ Загорская протяженностью 50 км, с пропускной способностью более одного млн т в год. В 2018 году осуществляется строительство ещё двух нефтепроводов длиной 50 и 25 км., а также линии электропередач ВЛ-110 кВ протяжённостью 60 км.



В текущем году планируется дальнейшее разбуривание данных месторождений и ввод новых эксплуатационных скважин.



Помимо освоения Волостновского лицензионного участка продолжаются геологоразведочные работы на Землянском участке недр, где по результатам поисково-оценочного бурения открыто Новоземлянское месторождение.



ПАО "Оренбургнефть", дочернее общество НК "Роснефть", ведет деятельность на 130 лицензионных участках, включающих 153 месторождения, расположенных на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.



В состав "Оренбургнефти" входит "Бугурусланнефть" - старейшее в регионе. Накопленная добыча ПАО "Оренбургнефть" с начала работы предприятия в 1937 году превысила 600 млн т нефти.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб



"AK&M" от 19.06.2018